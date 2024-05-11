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Борнмут - Брентфорд: Забарный - в старте, Ярмолюк - на скамейке
Надеемся, Егор выйдет на поле
Getty Images
В 37-м туре АПЛ сойдутся между собой команды, в которых выступают украинцы - "Борнмут" и "Брентфорд". В стартовый состав "вишенок" попал защитник Илья Забарный.
Youuuuu reds ???? pic.twitter.com/XxwyOnuDVz— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 11, 2024
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных. Последний раз он выходил в старте больше месяца назад.
???? Your Bees to face Bournemouth#BOUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/uDDpdGlarR— Brentford FC (@BrentfordFC) May 11, 2024
Данный поединок начнется в 17:00. Следить за счетом можно на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
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