Борнмут - Брентфорд: Забарный - в старте, Ярмолюк - на скамейке

В 37-м туре АПЛ сойдутся между собой команды, в которых выступают украинцы - "Борнмут" и "Брентфорд". В стартовый состав "вишенок" попал защитник Илья Забарный.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных. Последний раз он выходил в старте больше месяца назад.

Данный поединок начнется в 17:00. Следить за счетом можно на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".