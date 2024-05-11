  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут - Брентфорд: Забарный - в старте, Ярмолюк - на скамейке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут - Брентфорд: Забарный - в старте, Ярмолюк - на скамейке

Англия

Надеемся, Егор выйдет на поле

Борнмут - Брентфорд: Забарный - в старте, Ярмолюк - на скамейке

Getty Images

Новина українською

В 37-м туре АПЛ сойдутся между собой команды, в которых выступают украинцы - "Борнмут" и "Брентфорд". В стартовый состав "вишенок" попал защитник Илья Забарный.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных. Последний раз он выходил в старте больше месяца назад.

Данный поединок начнется в 17:00. Следить за счетом можно на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Фулхэм – Манчестер Сити 0:4. Гвардиол для Гвардиолы
yellow-arrow
Миколенко пропускает третью игру Эвертона подряд
Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости