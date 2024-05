АПЛ. Фулхэм – Манчестер Сити 0:4. Гвардиол для Гвардиолы

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Фулхэм" в этом сезоне АПЛ однажды победил "Арсенал", а также сыграл вничью. А вот против "Сити" не идет, и это касается наставника "дачников". 44 пропущенных гола, восемь забитых, 13 поражений подряд – такое наследие у Марка Силвы в матчах против Хосепа Гвардиолы. Сегодня португалец снова проиграл испанцу, и в очередной раз практически беспозвоночно.

“Сити” открыл счет на 13 минуте встречи после постепенного наращивания давления у ворот Лено. Гвардиол обыгрался с Де Брюйном и расписался в воротах немца. Этот гол позволил "горожанам" еще лучше контролировать игру.

Once again Josko Gvardiol is on the scoresheet for @ManCity ????



He receives the ball from Kevin De Bruyne, dribbles past the defender and slots in with his right foot!#FULMCI pic.twitter.com/3RKuq2spx9 — Premier League (@premierleague) May 11, 2024

Ничего положительного до перерыва для "дачников" не произошло. Они даже ни разу не пробили по воротам. Соответственно, "Сити" также проблем практически не имел. Единственный печальный инцидент – это вынужденная замена травмированного Аке.

МС комфортно держал счет 1:0, но перед перерывом мог его удвоить. Де Брюйне был близок ко второму ассисту в матче, но Аканджи с нескольких метров пробил головой мимо ворот.

Единственный выпад "Фулхэма", который принес опасность, произошел на 57 минуте. После прострела свежего Траоре (Силва в перерыве заменил обоих вингеров) пяткой пробил Муниз. Мяч полетел в угол, но Эдерсон без проблем забрал круглого в руки. Это был единственный удар "дачников" за весь поединок.

А дальше "Сити" понесло. На 59-й Фоден забил после передачи Силвы, и сразу же Холанд мог делать счет разгромным – не попал из очень хорошей позиции. Однако на 71-й минуте Гвардиол оформил дубль после подачи со стандарта. Проверяли здесь арбитры VAR, но ни нарушения, ни офсайда не нашли.

Josko Gvardiol has his second goal of the match!



Bernardo Silva played a probing cross toward the back post, and Gvardiol was at full stretch to poke the ball in!#FULMCI pic.twitter.com/vbBt3xtRXO — Premier League (@premierleague) May 11, 2024

Пять голов и один ассист в последних семи матчах для Гвардиола. Йошко переквалифицировался из защитника в бомбардира.

Точка в матче была поставлена на 90+7 минуте. Диоп снес в своем штрафном Альвареса, за что получил вторую желтую и привез пенальти. Сам же Хулиан и приговор исполнил. Это 20-е результативное действие аргентинца в текущем сезоне АПЛ (11+9).

Снова "Манчестер Сити" первый. "Арсенал" имеет одинаковое количество матчей, но теперь уступает два очка. Завтра "канониры" сыграют против других манкунианцев – "Юнайтед".

Advantage @ManCity after they win at Fulham...



Only two teams can now win the 2023/24 Premier League ???? pic.twitter.com/X3RyuE3c4a — Premier League (@premierleague) May 11, 2024

"Фулхэм" – "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Гвардиол 13, 71, Фоден 59, Альварес 90+7 (пен.)

Фулхэм: Лено – Кастань, Диоп, Бесси, Робинсон – Ивоби, Пальинья – Де Кордова-Рид (Кейрни 46), Перейра (Уилсон 74), Виллиан (Траоре 46) – Родригу Муниз (Броя 67)

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке (Уокер 22), Гвардиол – Родри, Ковачич (Льюис 82) – Б. Силва, Де Брюйне (Доку 75), Фоден (Бобб 82) – Холанд (Альварес 82)

Предупреждения: Диоп 78, 90+6, Робинсон 90

Удаление: Диоп 90+6 (вторая желтая)