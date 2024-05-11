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Миколенко пропускает третью игру Эвертона подряд
Болеет с трибун
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстанавливается после травмы лодыжки. Из-за этого он пропустит уже третью подряд игру команды. Сегодня "ириски" принимают у себя дома "Шеффилд Юнайтед".
Напомним, Виталий вылетел из-за травмы до конца сезона. Однако защитник надеется помочь сборной Украины на Евро-2024.
Today's Toffees! ???? #EVESHU pic.twitter.com/WIRf20dpme— Everton (@Everton) May 11, 2024
Поединок 37-го тура АПЛ "Эвертон" - "Шеффилд Юнайтед" начнется в 17:00.
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Источник:Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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