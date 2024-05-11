Миколенко пропускает третью игру Эвертона подряд

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстанавливается после травмы лодыжки. Из-за этого он пропустит уже третью подряд игру команды. Сегодня "ириски" принимают у себя дома "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, Виталий вылетел из-за травмы до конца сезона. Однако защитник надеется помочь сборной Украины на Евро-2024.

Поединок 37-го тура АПЛ "Эвертон" - "Шеффилд Юнайтед" начнется в 17:00.