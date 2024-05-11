Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча
Очень уверенно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 37-м туре АПЛ "Манчестер Сити" без проблем разобрался с "Фулхэмом". Команда Гвардиолы полностью контролировала игру, поэтому смогла забить 4 безответных мяча. Дублем отметился Гвардиол, еще по одному результативному действию имеют Фоден и Альварес.
"Манчестер Сити" вышел на 1-е место в таблице чемпионата. Теперь у "горожан" - 85 очков. У второго "Арсенала" на 2 зачетных пункта меньше. Последние 2 тура станут решающими в борьбе за чемпионство.
Английская Премьер-лига, 37-й тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Гвардиол 13, 71, Фоден 59, Альварес 90+7 (пен.)
Удаление: Диоп 90+6 (вторая желтая)
Популярное сейчас
- Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедший камбек в эпичном поединке
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО