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АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

Англия

Очень уверенно

АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 37-м туре АПЛ "Манчестер Сити" без проблем разобрался с "Фулхэмом". Команда Гвардиолы полностью контролировала игру, поэтому смогла забить 4 безответных мяча. Дублем отметился Гвардиол, еще по одному результативному действию имеют Фоден и Альварес.

"Манчестер Сити" вышел на 1-е место в таблице чемпионата. Теперь у "горожан" - 85 очков. У второго "Арсенала" на 2 зачетных пункта меньше. Последние 2 тура станут решающими в борьбе за чемпионство.

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Гвардиол 13, 71, Фоден 59, Альварес 90+7 (пен.)

Удаление: Диоп 90+6 (вторая желтая)

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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