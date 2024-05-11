АПЛ. Брентфорд переигрывает Забарного, Де Дзерби ворует баллы у Ньюкасла и магия Гласнера против волков

Сразу несколько матчей Английской Премьер-лиги стартовали в 17:00 по киевскому времени и мы разберем половину из них, о других трех встречах вы сможете найти информацию в другом отчете. Здесь говорим об украинском противостоянии между Забарным и Ярмолюком, которое так и не состоялось, о борьбе «Ньюкасла» за сохранение шестого места и о волшебном «Пэлас» Оливера Гласнера, который посетил «волков».

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Мэтт Донохью (Англия)

"Борнмут" — "Брентфорд" 1:2

Голы: Соланке (89) — Мбемо (87), Висса (90+5)

*На 27-й минуте гол Доминика Соланке был отменен из-за фола

"Борнмут": Траверс — Смит (Адамс, 81), Забарный, Сенеси, Келли — Кристи (Скотт, 81), Кук — Семеньо, Клюйверт (Унал, 67), Уаттара (Тавернье, 67) - Соланке

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 63), Коллинз, Пиннок, Регилон — Дамсгор (Шаде, 75), Норгор (Йенсен, 63), Янельт (Ярмолюк, 84) — Мбемо, Тоуни, Льюис-Поттер (Висса, 63)

Предупреждения: Сенеси (45+2), Уаттара (56) — Йенсен (86), Тоуни, 90+8)

Матч, в котором все украинские болельщики хотели увидеть на поле Илью Забарного и Егора Ярмолюка, впрочем в стартовом составе оказался только первый. Андони Ираола ожидаемо выпустил одного из лучших игроков "Борнмута" в этом сезоне, а Томас Франк оставил Егора лишь на скамейке запасных.

Обе команды фактически решили все свои турнирные задачи в этом сезоне. "Вишни" вообще прыгнули уже выше головы и обеспечили себе самый высокий финиш в АПЛ за всю свою историю. И если честно, то отсутствие турнирной мотивации чувствовалось с первых минут.

Начали встречу куда активнее гости, постоянное давление на Забарного и Сенеси, включая постоянные стандарты, закончилось без результата, смогли ребята Ираолы его выдержать и где-то после 20-й минуты полетели сами создавать что-то интересное. У них получилось немного эффективнее, ведь они даже дважды забили еще в первом тайме, правда первый гол Соланке отменили из-за игры рукой от Семенйо накануне, а второй - из-за фола самого Доминика против своего оппонента перед ударом.

В целом было мало опасных моментов от обеих команд, это именно тот матч, где защита на голову превосходила любую атаку. Как ни старались Тоуни с Льюис-Поттером, или Семеньо с Соланке, защитники прекрасно выполняли свою работу. В частности на высоком уровне был и Забарный, для которого это уже привычно хороший матч, если не учитывать концовку.

Был интересный эпизод во втором тайме, когда Айвен Тоуни подставился от фола и Забарный сзади подтолкнул нападающего "пчел". Вот только этот толчок был слишком слабым, чтобы за подобное ставить пенальти. Арбитр сначала назначил одиннадцатиметровый, а после просмотра повтора по рекомендации ВАР, отменил свое решение.

Сам матч получился скучным, хотя выход в концовке встречи Егора Ярмолюка каким-то образом повысил градус веселья от его просмотра. Команды решили обменяться забитыми голами, чтобы не оставлять трибуны разочарованными. Открыл счет Мбемо после передачи от Висса, быстрая контратака удалась "пчелам". А через 3 минуты Доминик Соланке ударом головой после подачи от Сенеси сравнял счет. И это внезапные 1:1, хотя ничто на подобное шоу раньше не намекало. А за несколько минут до конца Йоанн Висса после очередной атаки ударом из-под Забарного забил победный гол своей команды.

В итоге Илью прямо обвинить в пропущенных голах нельзя, но частично — 100%. Победа гостей в таком странном матче.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Ньюкасл" — "Брайтон" 1:1

Голы: Лонгстафф (45+5) — Велтман (18)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Крафт, Берн, Холл (Триппьер, 90+2) — Лонгстафф (Жоэлинтон, 69), Гимараэс, Андерсон — Мерфи (Альмирон, 69), Исак (Барнс, 69), Гордон

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман (Лампти, 40), Уэбстер, Данк, Игорь — Гросс, Гилмор (Балеба, 87) — Буонанотте (Бейкер-Боайти, 68), Эсисо (Модер, 68), Адингра (Оффиа, 87) — Уэлбек

Предупреждения: Холл (80), Барнс (89), Альмирон (90+4) — Гилмор (45+4), Энсисо (54), Уэлбек (77), Бейкер-Боайти (90+5)

Куда больше интриги вызвала встреча на "Сент-Джеймс Парк", здесь хозяева продолжают борьбу за шестую строчку и им нужно было сдать экзамен, который зовется "Приезд „Брайтона“".

Команда Роберто Де Дзерби не имеет реальных турнирных задач на данный момент и продолжает сильно страдать от травм. Давненько мы не видели ничего яркого от "чаек" и вряд ли то, что произошло сегодня, можно назвать ярким в их исполнении.

Гораздо мощнее выглядели "сороки", несмотря на то, что в середину первого тайма именно гости открыли счет. Подача с углового, скидка от Уэлбека и удар от Велтамана был точным. Однако еще перед свистком на перерыв сократил отставание в счете своим точным ударом Шон Лонгстафф и это 1:1.

Во время игры не покидало ощущение, что победный гол хозяев обязательно произойдет. Команда Эдди Хау прекрасно себя показывала и лишь наращивала давление на подопечных Де Дзерби. Впрочем ощущение было обманчивым. Не смогли "сороки" дожать гостей, поэтому все так и завершилось. Ничья 1:1, которая для "Ньюкасла" означает, что уже сегодня с ними по очкам может сравняться "Челси", однако у "сорок" гораздо лучше разница забитых и пропущенных, поэтому они точно останутся на шестом, просто состояние стало шатким.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 1:3

Голы: Кунья (66) — Олисе (26), Матета (28), Эзе (73)

"Вулверхэмптон": Бентли — Семеду, Килман, Тоти (Гонсалес, 90) — Доэрти (Дойл, 79), Гомеш, Лемина, Траоре (Белльгар, 46), Аит-Нури (Сарабия, 61) — Кунья — Хван

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн, Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон, Хьюз (Ахамада, 15), Митчелл (Гейи, 70) — Олисе (Шлупп, 88), Эзе (Уорд, 88) — Матета (Эдуар, 69)

Предупреждения: Траоре (40), Сарабия (71), Кунья (77) — Муньйос (40), Ахамада (82), Гендерсон (84)

Удаление: Ахамада (85)

Мы думали, что первые хорошие наработки от Оливера Гласнера сможем оценить лишь в следующем сезоне. Но то, что специалист сделал со своей командой под конец этого сезона — на самом деле удивляет. Настоящее воскрешение Жана-Филиппа Матета и выход на пик своей формы от Олисе и Эезе.

Их приезд к "волкам" не имел какого-то турнирного значения ни для кого. Поэтому можно было спокойно поиграть в свой футбол и насладиться последними матчами сезона. Олисе так и сделал. Открыл счет Майкл в середине первого тайма невероятным ударом из-за пределов штрафной, а затем начал еще одну голевую атаку своей команды, по итогам которой Матета забивал чуть ли не в пустые ворота. Очень сильно от "орлов".

Во втором тайме развлечения продолжились, вот только веселились не только гости. Один гол отквитал Кунья, однако на это ответил Еберечи Эзе и это финальные 3:1 с удалением Ахамада за вторую желтую карточку в концовке. Было весело, спасибо командам за это.