Футбольный матч глазами рефери. АПЛ опубликовала видео, записанное на судейскую камеру

Английская Премьер Лига опубликовала кадры с нательной камеры арбитра Джарреда Джиллетта, которую он носил во время матча между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" (4:0) в 36-м туре.

В видео присутствует звук, поэтому можно узнать о чем говорят арбитр и игроки во время матча.

???????? Witness footage from the 'Referee Cam', revealing Jarred Gillett's perspective during Crystal Palace vs. Man Utd, offering a distinctive glimpse into the challenges of officiating in the Premier League.pic.twitter.com/jyxe9Pox30