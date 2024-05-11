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Футбольный матч глазами рефери. АПЛ опубликовала видео, записанное на судейскую камеру
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Скрін із відео АПЛ
Английская Премьер Лига опубликовала кадры с нательной камеры арбитра Джарреда Джиллетта, которую он носил во время матча между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" (4:0) в 36-м туре.
В видео присутствует звук, поэтому можно узнать о чем говорят арбитр и игроки во время матча.
???????? Witness footage from the 'Referee Cam', revealing Jarred Gillett's perspective during Crystal Palace vs. Man Utd, offering a distinctive glimpse into the challenges of officiating in the Premier League.pic.twitter.com/jyxe9Pox30— CentreGoals. (@centregoals) May 11, 2024
Отснятый материал будет использован для образовательной программы, позволяющей ознакомиться с должностными лицами Премьер-лиги, с целью повышения уважения к официальным лицам матча, а также для поощрения большего количества людей становиться судьями. Это первый случай, когда арбитр АПЛ носил камеру на официальном матче.
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