  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Футбольный матч глазами рефери. АПЛ опубликовала видео, записанное на судейскую камеру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футбольный матч глазами рефери. АПЛ опубликовала видео, записанное на судейскую камеру

Англия
Обновлено

Интересно

Футбольный матч глазами рефери. АПЛ опубликовала видео, записанное на судейскую камеру

Скрін із відео АПЛ

Новина українською

Английская Премьер Лига опубликовала кадры с нательной камеры арбитра Джарреда Джиллетта, которую он носил во время матча между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" (4:0) в 36-м туре.

В видео присутствует звук, поэтому можно узнать о чем говорят арбитр и игроки во время матча.

Отснятый материал будет использован для образовательной программы, позволяющей ознакомиться с должностными лицами Премьер-лиги, с целью повышения уважения к официальным лицам матча, а также для поощрения большего количества людей становиться судьями. Это первый случай, когда арбитр АПЛ носил камеру на официальном матче.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Гвардиола: Великие игроки любят играть под большим давлением
yellow-arrow
Забарный едва не привез пенальти, 7 минут Ярмолюка. Оценки украинцев в матче Борнмут – Брентфорд
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
АПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости