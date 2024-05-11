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Тоттенхэм выбивает Бернли из АПЛ, а Лутон после поражения почти в Чемпионшипе. Три сухих очка Эвертона без Миколенко

Англия
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Одна из двух частей матчей субботнего слота на 17:00

Тоттенхэм выбивает Бернли из АПЛ, а Лутон после поражения почти в Чемпионшипе. Три сухих очка Эвертона без Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Тоттенхэм" - "Бернли" 2:1

Голы: Порро 32, Ван де Вен 82 – Бруун Ларсен 25

"Тоттенхэм": Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Скипп (Дрегушин 75) - Сарр (Хейбьерг 88), Биссума (Бентанкур 75) - Джонсон, Мэддисон (Ло Чельсо 88), Кулусевский (Скарлетт 7)

"Бернли": Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Тейлор - Бруун Ларсен (Ндаишимие 81), Каллен (Амдуни 88), Берге, Виттинью (Бэнсон 73) - Одобер, Фостер (Фофана 88)

Предупреждения: Мэддисон 47, Скипп 55, Сарр 87 – Каллен 11, Тейлор 46, Берге 65, Бруун Ларсен 67, Ассинон 90+1

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Вест Хэм" - "Лутон" 3:1

Голы: Ворд-Праус 54, Соучек 66, Ирте 77 – Локонга 6

"Вест Хэм": Ареола - Цоуфал, Зума, Огбонна (Кейси 90+2), Эмерсон (Крессвелл 84) - Соучек, Уорд Праус - Боуэн, Кудус, Пакета (Ингс 84) - Антонио (Ирте 76)

"Лутон": Камински – Берк (Вудроу 87), Менги, Ошо – Оньединма (Огбене 74), Локонга, Баркли (Кларк 39), Даути (Берри 87) – Моррис, Чонг – Адебайо

Предупреждения: Эмерсон 52 – Баркли 10, Берк 79, Моррис 84

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Гудисон Парк" (Эвертон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

"Эвертон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Дукуре 31

"Эвертон": Пикфорд - Коулмен, Тарковски, Брентвейт, Янг - Гарнер, Гуе, Онана, Макнил (Гомеш 69 (Уоррингтон 90+3)) - Дукуре (Доббин 69) - Кальверт-Льюин (Шермити 80)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем - Винни Соуза, Трасти, Робинсон - Богл, Хаммер, Арбластер (Кэртис 63), Брукс (Бен Слиман 55), Ляруси (Лоу 55) - Арчер (Брюстер 81), Бреретон Диас

Предупреждения: Кальверт-Льюин 36 – Робинсон 36, Арбластер 54

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