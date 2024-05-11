Гвардиола: Великие игроки любят играть под большим давлением

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Фулхэмом" (4:0) в 37-м туре АПЛ.

"Большие игроки любят играть под большим давлением. Эти игроки за последние несколько лет смогли это сделать, а мы снова находимся на последних стадиях. Наша мечта, как мы говорили несколько недель назад, когда они ["Арсенал"] проиграли "Астон Вилле", - приехать на последние игры с победой в руках, сыграть с "Вест Хэмом" дома, когда судьба принадлежит нам.

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Сегодня мы проделали очень хорошую работу. Первые десять минут мы боролись, потому что они, как всегда, очень хорошо защищались. Когда Берни [Силва], Кова [Ковачич] и Родри провели длинную атаку с большим количеством пасов и успокоили игру, а затем Йошко удалось забить гол... Мы играли очень хорошо, а сейчас мы восстанавливаемся, возвращаемся в Манчестер, а затем возвращаемся в Лондон, чтобы сыграть финал [против "Шпор"], большой финал, в котором мы должны попытаться сохранить наш титул", - сказал Пеп.

"Манчестер Сити" вышел на 1-е место в таблице чемпионата. Теперь у "горожан" - 85 очков. У второго "Арсенала" на 2 зачетных пункта меньше. Последние 2 тура станут решающими в борьбе за чемпионство.