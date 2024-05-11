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Мудрик забил в ворота Ноттингем Форест. ВИДЕО

Англия
Обновлено

Гол за Челси впервые за 2 месяца

Мудрик забил в ворота Ноттингем Форест. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик открыл счет в матче против "Ноттингема" в рамках 37-го тура АПЛ. Гол произошел на 8-й минуте.

Коул Палмер классным пасом разрезал оборону хозяев, Мудрик удачно на скорости открылся под передачу, сместился с фланга в штрафную и покатил мяч в дальний угол с линии вратарской.

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Украинец забил за "Челси" впервые за 2 месяца. Это его 7-й гол в этом сезоне во всех клубных турнирах.

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Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 20:32
Шановні, що у вас з відео? Останнім часом відео у новинах немає. Чи туди реклами порносайтів напхали, чи що...
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 20:32
Шановні, що у вас з відео? Останнім часом відео у новинах немає. Чи туди реклами порносайтів напхали, чи що...
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0
0
download1 (huyersk)
11.05.2024 в 20:19
Чудовий гол!
sticker
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 20:04
Семь голов это очень мало Мудрик. Очень мало...
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vlapa (Киев)
11.05.2024 в 20:17
Дуже мало як для гравця з трансфером 70 млн , а так 5 голів в чемпіонаті норм.
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