Мудрик забил в ворота Ноттингем Форест. ВИДЕО

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик открыл счет в матче против "Ноттингема" в рамках 37-го тура АПЛ. Гол произошел на 8-й минуте.

Коул Палмер классным пасом разрезал оборону хозяев, Мудрик удачно на скорости открылся под передачу, сместился с фланга в штрафную и покатил мяч в дальний угол с линии вратарской.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец забил за "Челси" впервые за 2 месяца. Это его 7-й гол в этом сезоне во всех клубных турнирах.