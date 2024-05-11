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Мудрик забил в ворота Ноттингем Форест. ВИДЕО
Гол за Челси впервые за 2 месяца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик открыл счет в матче против "Ноттингема" в рамках 37-го тура АПЛ. Гол произошел на 8-й минуте.
Коул Палмер классным пасом разрезал оборону хозяев, Мудрик удачно на скорости открылся под передачу, сместился с фланга в штрафную и покатил мяч в дальний угол с линии вратарской.
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Украинец забил за "Челси" впервые за 2 месяца. Это его 7-й гол в этом сезоне во всех клубных турнирах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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