АПЛ. Ноттингем Форест – Челси 2:3. Мудрик, почти проваленный матч, камбэк и Рис Джеймс

Накануне этой встречи в Ноттингем поступили отличные новости: их главные конкуренты в борьбе за выживание проиграли свои матчи, что означало, что "лесникам" будет достаточно сыграть вничью с "Челси", чтобы обеспечить себе прописку в АПЛ на следующий сезон. А в целом команда Нуну Эшпириту Санту уже могла начинать праздновать, поскольку разница в забитых пропущенных между ними и "Лутоном" слишком велика, чтобы верить в чудо.

"Челси" имел свои задачи и они продолжают активную борьбу за шестую строчку, "синие" как раз имели шанс сравняться с "Ньюкаслом" по очкам. Это все о том, что турнирной мотивации у участников хватало. Что же мы увидели на поле?

В стартовом составе на поле вновь появился Михаил Мудрик, а Санту решил пойти в насыщенную оборону и выпустил пятерку в обороне. Эта пятерка все же не помогла хозяевам поля на 8-й минуте, когда Коул Палмер увидел великолепное забегание от Мудрика и отдал ему передачу, после чего украинец сместился в центр и точно пробил в дальний угол ворот. 0:1.

Однако праздник для болельщиков "Челси" продолжался недолго, ведь после стандарта на ворота Петровича, никем неприкрытый Вилли Боли легко отправил круглого в сетку ворот и это 1:1. В целом первый тайм проходил со взаимным обменом опасными моментами, вот только сам обмен оказался неполноценным, ведь больше острых эпизодов было у команды Нуну Эшпириту Санту, в частности после стандартов, ведь на втором этаже они полностью превосходили своего соперника.

У "Челси" игра не очень клеилась, хотя свои моменты были, в частности Николя Джексон упустил один из своих выходов один на один. Тем не менее, вряд ли Почеттино мог быть доволен такой игрой, уходя на перерыв. Чувствовалось, что "синим" непросто и нужно что-то менять.

Однако во второй половине хозяева поля все еще выглядели острее, чего только стоит удар от Йейтса в стойку, затем еще один удар туда же от Гиббз-Уайта, да невероятно потерянное добивание от Вуда. Команда Почеттино разваливалась и он решил сделать замены: вместо Мадуэке и Бадиашиля вышли Гюсто и Нкунку.

И после этого стало немного лучше, появилось немного больше движения впереди, был даже момент с ударом головой от Тьяго Силвы, после чего круглый попал в штангу. Но контратаки от "лесников" никуда не девались. И свою остроту они все еще систематически создавали. Например, бывший игрок и воспитанник "Челси" Каллум Хадсон-Одои ударом из-за пределов штрафной площади попал в перекладину.

Через несколько минут Каллум все же со второй попытки отправил круглого в дальний угол ворот после очередного удара из-за пределов штрафной и это максимально заслуженный выход вперед для команды Нуну Эшпириту Санту. Они заслужили, потому что были банально лучше, острее и нацеленнее. Но то, что произошло дальше... это трудно уложить в голове!

То ли "Челси" проснулся, то ли "Ноттингем Форест" решил, что дело уже сделано, но сначала Рахим Стерлинг, который вышел вместо Мудрика, повторил подвиг Каллума Хадсона-Одои, только пробивал из пределов штрафной площадки. Точный удар в дальний угол Селса и это 2:2, рано заканчивать этот матч.

А через несколько мгновений капитан "Челси" Рис Джеймс, который не играл в футбол несколько месяцев, перенес операцию на колене и вышел на замену вместо Галлахера, пролетел по своему родному флангу и отдал идеальный пас на Джексона, который отправил круглого в сетку ворот и это 2:3 в пользу "синих". Вот такой неожиданный камбэк на "Сити Граунд".

Именно с таким счетом завершился матч и эта победа особо не бьет по "Ноттингему", ведь то, что они остаются в АПЛ, решено на 99%. А вот для "синих" это третья победа в АПЛ подряд, после которой они сравниваются по очкам с "Ньюкаслом". Вот только разница забитых и пропущенных у ребят Почеттино ниже, поэтому они все еще на 7-й строчке.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Челси" 2:3

Голы: Боли (16), {адсон-Одои (75) — Мудрик (8), Стерлинг (80), Джексон (82)

"Ноттингем Форест": Селс — Монтьель (Эланга, 72), Боли, Мурильо, Ниакате (Авонии, 87), Айна — Гиббз-Уайт, Йейтс (Тоффоло, 72), Данилу, Хадсон-Одои (Домингес, 87) — Вуд

"Челси": Петрович — Чалоба, Силва, Бадиашиль (Гюсто, 58), Кукурелья — Кайседо, Галлахер (Джеймс, 79) — Мадуэке (Нкунку, 58), Палмер, Мудрик (Стерлинг, 73) — Джексон

Предупреждения: Ниакате (77), Домінґес (90+4) — Бадиашиль (15), Галлахер (34), Джексон (82)