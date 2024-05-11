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Забарного признали лучшим игроком Борнмута в сезоне по версии фанатов клуба
Просто красавец!
instagram.com/officialafcb
Болельщики "Борнмута" признали украинского защитника Илью Забарного лучшим игроком команды в сезоне 2023/24 годов по версии болельщиков.
Награду вручили перед игрой "вишенок" с "Брентфордом" в 37-м туре АПЛ (1:2).
Voted for by you ♥️— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 11, 2024
Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 ???????????? pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ
В текущем сезоне Забарный провел за "Борнмут" 41 матч, забил 1 гол и заработал в пассив 5 желтых карточек. Еще 5 матчей за клуб Илья отыграл в прошлом сезоне.
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