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Забарного признали лучшим игроком Борнмута в сезоне по версии фанатов клуба

Англия
Обновлено

Просто красавец!

Забарного признали лучшим игроком Борнмута в сезоне по версии фанатов клуба

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Болельщики "Борнмута" признали украинского защитника Илью Забарного лучшим игроком команды в сезоне 2023/24 годов по версии болельщиков.

Награду вручили перед игрой "вишенок" с "Брентфордом" в 37-м туре АПЛ (1:2).

В текущем сезоне Забарный провел за "Борнмут" 41 матч, забил 1 гол и заработал в пассив 5 желтых карточек. Еще 5 матчей за клуб Илья отыграл в прошлом сезоне.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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