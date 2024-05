Забарного признали лучшим игроком Борнмута в сезоне по версии фанатов клуба

Болельщики "Борнмута" признали украинского защитника Илью Забарного лучшим игроком команды в сезоне 2023/24 годов по версии болельщиков.

Награду вручили перед игрой "вишенок" с "Брентфордом" в 37-м туре АПЛ (1:2).

Voted for by you ♥️



Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 ???????????? pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ