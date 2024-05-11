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Стали известны оценки Мудрика за матч против Фореста, в котором он забил гол
Приятные цифры
Getty Images / Global Images Ukraine
В 37-м туре АПЛ "Челси" одолел "Ноттингем" (3:2). Украинский полузащитник Михаил Мудрик отыграл за "синих" 73 минуты, после чего был заменен Стерлингом.
В этом матче Михаил отметился голом (с одного удара по воротам), отдал 65% точных передач, выполнил 2 неточных лонгбола, 2 безуспешные навесы в штрафную площадку, трижды обыграл соперников в дриблинге, выиграл 6 единоборств из 9-ти, сфолил и заработал 2 нарушения на себе. Статистически-аналитические порталы поставили Мудрику одни из самых высоких оценок в матче - 7,4 (WhoScored) и 7,5 (Sofascore).
"Челси" занимает 7-е место в АПЛ, продолжая бороться за еврокубковую зону. У шестого "Ньюкасла" столько же очков, как у лондонцев - 57.
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