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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Артета и его наименее любимый выездной стадион

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Испанский наставник "Арсенала" точно не любит приезжать на "Олд Траффорд", учитывая статистику выступлений его команды на этой арене. Однако кажется, что лучшего момента для победы на "Театре Мечты" просто не будет, поскольку команда Тен Хага имеет много травм и находится в ужасной во всех смыслах форме.

Нужно возвращать себе первую строчку и побеждать, другого выбора у Артеты и его подопечных нет.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 12 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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