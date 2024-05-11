Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Испанский наставник "Арсенала" точно не любит приезжать на "Олд Траффорд", учитывая статистику выступлений его команды на этой арене. Однако кажется, что лучшего момента для победы на "Театре Мечты" просто не будет, поскольку команда Тен Хага имеет много травм и находится в ужасной во всех смыслах форме.

Нужно возвращать себе первую строчку и побеждать, другого выбора у Артеты и его подопечных нет.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 12 мая.

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