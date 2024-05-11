Новая эра для Ливерпуля. Фабрицио Романо раскрыл детали изменений в клубе на следующий сезон

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новой структурой "Ливерпуля". По его информации, новым генеральным директором FSG станет Майкл Эдвардс, спортивным директором будет Ричард Хьюз, должность технического директора займет Джулиан Уорд, а директором по развитию футбола станет Педро Маркес.

Отмечается, что также уже подписаны все документы с новым главным тренером команды Арне Слотом. Напомним, что Юрген Клопп покидает "Ливерпуль" после завершения сезона.

СМИ сообщают, что клуб активно работает и над потенциальными трансферами. Одно из главных звеньев, которое нуждается в усилении - защита.