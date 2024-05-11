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Новая эра для Ливерпуля. Фабрицио Романо раскрыл детали изменений в клубе на следующий сезон
Тренер тоже уже определен
Фото: liverpoolfc.com
Инсайдер Фабрицио Романо поделился новой структурой "Ливерпуля". По его информации, новым генеральным директором FSG станет Майкл Эдвардс, спортивным директором будет Ричард Хьюз, должность технического директора займет Джулиан Уорд, а директором по развитию футбола станет Педро Маркес.
Отмечается, что также уже подписаны все документы с новым главным тренером команды Арне Слотом. Напомним, что Юрген Клопп покидает "Ливерпуль" после завершения сезона.
СМИ сообщают, что клуб активно работает и над потенциальными трансферами. Одно из главных звеньев, которое нуждается в усилении - защита.
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