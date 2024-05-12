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"Если сыграем вничью или проигрываем, то все будет окончено". Гвардиола – о финальном отрезке в чемпионате
Манчестер Сити станет чемпионом, если выиграет Тоттенхэм и Вест Хэм
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях победили "Фулхэм" со счетом 4:0. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру "Сити" в этом сезоне.
"Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Мы испытываем сильное давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.
Честно говоря, я не ожидал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".
Напомним, после победы "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, с 85 очками.
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