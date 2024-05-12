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"Если сыграем вничью или проигрываем, то все будет окончено". Гвардиола – о финальном отрезке в чемпионате

Англия

Манчестер Сити станет чемпионом, если выиграет Тоттенхэм и Вест Хэм

"Если сыграем вничью или проигрываем, то все будет окончено". Гвардиола – о финальном отрезке в чемпионате

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях победили "Фулхэм" со счетом 4:0. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру "Сити" в этом сезоне.

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"Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Мы испытываем сильное давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.

Честно говоря, я не ожидал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".

Напомним, после победы "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, с 85 очками.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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