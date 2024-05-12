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Тен Хаг: Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение
Высказался о необходимости своего увольнения
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.
"Я вижу некоторые комментарии о том, что меня пора увольнять… Либо эти люди не имеют никаких знаний о футболе, либо они не имеют никаких знаний об управлении футбольной командой.
Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение", — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.
???? Erik ten Hag on people asking for him to be sacked: “I see some comments... either they don’t have any knowledge of football or they don't have any knowledge about managing a football team”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024
“I think there are many people who see the problems and they are patient”. pic.twitter.com/EGZB2eQ7jF
Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала". Матч начнется о 18:30.
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