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Тен Хаг: Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение

Англия

Высказался о необходимости своего увольнения

Тен Хаг: Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.

"Я вижу некоторые комментарии о том, что меня пора увольнять… Либо эти люди не имеют никаких знаний о футболе, либо они не имеют никаких знаний об управлении футбольной командой.

Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение", — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала". Матч начнется о 18:30.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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