Тен Хаг: Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.

"Я вижу некоторые комментарии о том, что меня пора увольнять… Либо эти люди не имеют никаких знаний о футболе, либо они не имеют никаких знаний об управлении футбольной командой.

Есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение", — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.