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С голом Мудрика. Ноттингем Форест – Челси 2:3. Видео голов и обзор матча
Украинец открыл счет во встрече
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 37-го тура АПЛ, в котором "Ноттингем Форест" играл против "Челси". Счет в этом противостоянии открыл Михаил Мудрик, который отличился первым голом за два месяца. Впоследствии "лесники" перевернули игру и вышли вперед, но на 80-й и 82-й минуте "Челси" сделал камбэк.
"Ноттингем Форест" – "Челси" 2:3
Голы: Боли 16, Хадсон-Одой 74 – Мудрик 8, Стерлинг 80, Джексон 82
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