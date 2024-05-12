С голом Мудрика. Ноттингем Форест – Челси 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 37-го тура АПЛ, в котором "Ноттингем Форест" играл против "Челси". Счет в этом противостоянии открыл Михаил Мудрик, который отличился первым голом за два месяца. Впоследствии "лесники" перевернули игру и вышли вперед, но на 80-й и 82-й минуте "Челси" сделал камбэк.

"Ноттингем Форест" – "Челси" 2:3

Голы: Боли 16, Хадсон-Одой 74 – Мудрик 8, Стерлинг 80, Джексон 82