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Тоттенхэм решил осуществить чистку состава. Ришарлисон может оставить шпор этим летом

Англия

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Тоттенхэм решил осуществить чистку состава. Ришарлисон может оставить шпор этим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" направил запрос "Тоттенхэму" по Ришарлисону. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу планирует продать нескольких игроков, в том числе бразильского нападающего Ришарлисона. Отмечается, что "Аль-Хиляль" проявляет интерес к 27-летнему игроку.

Напомним, за этот сезон Ришарлисон принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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