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Артета: Надеюсь тен Хагу, дадут время
Тренер канониров – о нидерландском специалисте
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением об Эрике тен Хаге.
"Могу говорить только то, что думаю о нем, как о тренере, и он отличный тренер. Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и, как трудно готовиться к играм против него, поэтому чувствую к нему огромную уважение".
Надеюсь тен Хагу, дадут время, ведь мы знаем, насколько сложна эта лига, чем и как она отличается от остальных", — сказал Артета.
Напомним, сегодня в 18:30, "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед".
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