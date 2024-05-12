Артета: Надеюсь тен Хагу, дадут время

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением об Эрике тен Хаге.

"Могу говорить только то, что думаю о нем, как о тренере, и он отличный тренер. Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и, как трудно готовиться к играм против него, поэтому чувствую к нему огромную уважение".

Надеюсь тен Хагу, дадут время, ведь мы знаем, насколько сложна эта лига, чем и как она отличается от остальных", — сказал Артета.