Время вылета из АПЛ пришло. Тоттенхэм - Бернли 2:1. Видео голов и обзор матча

Висент Компани со своим "Бернли" до последнего пытался бороться за сохранение прописки в АПЛ. Даже в матче с "Тоттенхэмом" удалось забить первыми. Но крепкий соперник на такое развитие событий был не согласен - ответ своим голом спустя считанные минуты. Как бы ни оборонялись гости, но решающее взятие ворот на 82-й минуте произошло именно в пользу "Тоттенхэма".

"Бернли" официально вылетает из АПЛ. Сейчас они на 19-й строчке в таблице, но подняться в безопасную зону шансов уже нет. А вот "шпоры" до сих пор борются за Лигу чемпионов. Сделать это будет очень сложно, ведь до "Астон Виллы" 4 очка разницы и всего 2 матча в чемпионате.

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Тоттенхэм" - "Бернли" 2:1

Голы: Порро 32, ван де Вен 82 - Бруун Ларсен 25