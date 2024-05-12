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Время вылета из АПЛ пришло. Тоттенхэм - Бернли 2:1. Видео голов и обзор матча
Решающее поражение
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Висент Компани со своим "Бернли" до последнего пытался бороться за сохранение прописки в АПЛ. Даже в матче с "Тоттенхэмом" удалось забить первыми. Но крепкий соперник на такое развитие событий был не согласен - ответ своим голом спустя считанные минуты. Как бы ни оборонялись гости, но решающее взятие ворот на 82-й минуте произошло именно в пользу "Тоттенхэма".
"Бернли" официально вылетает из АПЛ. Сейчас они на 19-й строчке в таблице, но подняться в безопасную зону шансов уже нет. А вот "шпоры" до сих пор борются за Лигу чемпионов. Сделать это будет очень сложно, ведь до "Астон Виллы" 4 очка разницы и всего 2 матча в чемпионате.
Английская Премьер-лига, 37-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
"Тоттенхэм" - "Бернли" 2:1
Голы: Порро 32, ван де Вен 82 - Бруун Ларсен 25
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