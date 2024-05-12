Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Неудачная серия команды Эмери пришлась на концовку сезона и это получилось максимально не вовремя. Они вылетели из Лиги Конференций от "Олимпиакоса" и только неудачная форма "Тоттенхэма" позволяет им не терять четвертую строчку, которая практически обеспечена.

Впрочем болельщиков волнуют такие результаты в нужно исправляться, даже если в соперниках "Ливерпуль".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 13 мая.

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