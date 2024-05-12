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Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери проиграл три матча подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Неудачная серия команды Эмери пришлась на концовку сезона и это получилось максимально не вовремя. Они вылетели из Лиги Конференций от "Олимпиакоса" и только неудачная форма "Тоттенхэма" позволяет им не терять четвертую строчку, которая практически обеспечена.
Впрочем болельщиков волнуют такие результаты в нужно исправляться, даже если в соперниках "Ливерпуль".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 13 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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