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Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери проиграл три матча подряд

Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Неудачная серия команды Эмери пришлась на концовку сезона и это получилось максимально не вовремя. Они вылетели из Лиги Конференций от "Олимпиакоса" и только неудачная форма "Тоттенхэма" позволяет им не терять четвертую строчку, которая практически обеспечена.

Впрочем болельщиков волнуют такие результаты в нужно исправляться, даже если в соперниках "Ливерпуль".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 13 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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