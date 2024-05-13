Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Да, команда немецкого наставника уже не претендует на чемпионство из-за нескольких неудачных матчей на прошлых неделях. Впрочем Клопп все равно хотел бы красиво попрощаться с болельщиками и оформить для них на прощание несколько побед. "Тоттенхэм" уже пролетел, на очереди — "Астон Вилла".

Смогут ли мерсисайдцы одолеть команду Эмери, которая хоть и потеряла форму, но всегда готова удивлять?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 13 мая.

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Английская Премьер-лига. 37 тур.

13 мая. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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