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Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юрген Клопп надеется на последние несколько побед на прощание
Getty Images / Global Images Ukraine
Да, команда немецкого наставника уже не претендует на чемпионство из-за нескольких неудачных матчей на прошлых неделях. Впрочем Клопп все равно хотел бы красиво попрощаться с болельщиками и оформить для них на прощание несколько побед. "Тоттенхэм" уже пролетел, на очереди — "Астон Вилла".
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 13 мая.
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Английская Премьер-лига. 37 тур.
13 мая. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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