  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко - в запасе Арсенала на матч против МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко - в запасе Арсенала на матч против МЮ

Англия

Это уже 5-й случай подряд

Зинченко - в запасе Арсенала на матч против МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в пятый раз подряд не попал в стартовый состав команды на матч. Сегодня лондонцы сойдутся с "Манчестер Юнайтед".

Последний раз украинец появлялся в старте в проигранном матче с "Астон Виллой" (0:2) месяц назад.

Поединок "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" в рамках 37-го тура АПЛ начнется в 18:30.

По теме
yellow-arrow
Зинченко сохраняет шансы на титул. Манчестер Юнайтед - Арсенал. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Время вылета из АПЛ пришло. Тоттенхэм - Бернли 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
12.05.2024 в 18:05
Зина - все равно, что баба на корабле и Арсенал это понял, жаль, что поздно
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gican85 (Киев)
12.05.2024 в 18:05
Зина - все равно, что баба на корабле и Арсенал это понял, жаль, что поздно
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости