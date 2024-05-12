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Зинченко - в запасе Арсенала на матч против МЮ
Это уже 5-й случай подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в пятый раз подряд не попал в стартовый состав команды на матч. Сегодня лондонцы сойдутся с "Манчестер Юнайтед".
Последний раз украинец появлялся в старте в проигранном матче с "Астон Виллой" (0:2) месяц назад.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) May 12, 2024
Unchanged for the fourth game running.
Let's give it everything we've got, Gunners ???? pic.twitter.com/2pw6b4zRCY
Поединок "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" в рамках 37-го тура АПЛ начнется в 18:30.
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