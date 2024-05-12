АПЛ. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1. Вымученная победа Артеты на Олд Траффорд

Эрик Тен Хаг накануне этой игры назвал всех, кто хочет его увольнения, непутевыми людьми, которые вообще ничего не понимают в футболе. Кто мы такие, чтобы спорить с профессиональным тренером, который уже немало достиг в своей профессии. Впрочем, вопросов к его работе от этого не становится меньше.

С другой стороны, оправдание у него есть: засилье травм и отсутствие не только номинальных центральных защитников, но и главных исполнителей в атаке. Сегодня не смог сыграть не только Бруну Фернандеш, но и Мэйсон Маунт, из-за чего роль десятки исполнял Скотт Мактоминей. С этими проблемами не поспоришь.

Микель Артета вместо этого имеет едва ли не идеальную ситуацию с травмами в команде, нет у него отсутствующих игроков, кроме Тимбера. В стартовом составе вместо Занченко уже привычно вышел Такехиро Томиясу и это был едва ли не главный вызов для "канониров" в контексте борьбы за чемпионство: выезд на "Олд Траффорд", где они крайне редко побеждают.

Интересно и то, что хозяева действительно активно начали матч и создали несколько возможностей для своего нападающего Расмуса Хойлунда, вот только датчанин не смог их реализовать. Мы не видели какой-то активности от лондонцев, но они смогли конвертировать в гол первую же ошибку своих соперников. Постарался создать идеальные условия для "Арсенала" Каземиро, который пешком выходил из обороны, поэтому оставил Гаверца в игре, а не в офсайде, после чего немец залетел в штрафную и отдал под удар на пустые ворота Троссару. Почему Троссар был свободным? Потому что Каземиро не смог выбрать правильную позицию для блокировки передачи. Наверное, бразильцу надо уже паковать вещи и отправляться в условную МЛС.

Да, развивать успех "канониры" не хотели, а возможно и не было такой возможности из-за неплохой энергии, скорости и перемещения игроков "Манчестер Юнайтед". Достаточно скучно было наблюдать за этим футболом, однако "дьяволы" не позволяли Эдегору и компании давить на собственные ворота, что уже является большим достижением.

Вторую половину встречи также лучше начала именно команда Эрика Тен Хага, вот только до острых моментов они свои эпизоды развить не могли. А вот команду Артеты во втором тайме мы почти не видели. Это были скорее не очень удачные попытки не очень мастерского коллектива что-то создать впереди, зато им прекрасно удавалось держать "Арсенал" на расстоянии, в определенный момент команда Артеты даже забыла как выглядит Онана.

Немного вернул в игру спящий "Арсенал" выход Габриэла Мартинелли, который сразу же создал остроту и прекрасно пробил по воротам камерунского голкипера. Онана все же справился. По крайней мере вспомнил, что здесь матч продолжается и для него есть работа. Однако чем ближе было к финальному свистку, тем меньше остроты и моментов мы видели. Показалось, что соперники согласились на такой итог.

И получается, что "Арсенал" возвращается на первое место, сыграв на 1 матч больше, чем "Манчестер Сити". Следующий эпизод этой драмы увидим во вторник, когда "горожане" будут играть с "Тоттенхэмом". А "Манчестер Юнайтед" почти обречен завершить сезон на 8-й строчке, разве что они подготовили что-то интересное для "Ньюкасла" в среду? Посмотрим.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал" 0:1

Гол: Троссар (20)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Ван-Биссака (Форсон, 87), Каземиро, Эванс (Камбвала, 75), Далот — Мейну, Амрабат (Эриксен, 87) — Диалло (Антони, 70), Мактоминей, Гарначо — Хойлунд (Уитли, 88)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу — Эдегор (Жоржиньо, 90+3), Партей (Кивиор, 90+3), Райс — Сака (Жезус, 82), Гаверц, Троссар (Мартинелли, 66)

Предупреждения: Сака (71), Рая (90+4)