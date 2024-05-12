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Арсенал обновил свой рекорд по числу побед в сезоне АПЛ. Это 3-й показатель команды в элитном дивизионе с 1905 года

Англия

Приятный бонус к победе над Манчестером

Арсенал обновил свой рекорд по числу побед в сезоне АПЛ. Это 3-й показатель команды в элитном дивизионе с 1905 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images

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В 37-м туре "канониры" обыграли "красных дьяволов". Эта виктория стала уже 27-й в текущем первенстве. Коллектив побил свой предыдущий рекорд в эпоху Премьер-лиги. В историческом сезоне без поражений – 2003/04 – "гуннеры" побеждали 26 раз.

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В контексте высшей лиги "Арсенал" лишь в двух случаях чаще обыгрывал соперников. В кампании 1930/31 было 28 викторий, а в турнире 1970/71 лондонский клуб оформил 29 побед.

Отметим, что во всех трех упомянутых розыгрышах именно столичная команда выигрывала чемпионат.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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