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Арсенал обновил свой рекорд по числу побед в сезоне АПЛ. Это 3-й показатель команды в элитном дивизионе с 1905 года
Приятный бонус к победе над Манчестером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images
В 37-м туре "канониры" обыграли "красных дьяволов". Эта виктория стала уже 27-й в текущем первенстве. Коллектив побил свой предыдущий рекорд в эпоху Премьер-лиги. В историческом сезоне без поражений – 2003/04 – "гуннеры" побеждали 26 раз.
В контексте высшей лиги "Арсенал" лишь в двух случаях чаще обыгрывал соперников. В кампании 1930/31 было 28 викторий, а в турнире 1970/71 лондонский клуб оформил 29 побед.
Отметим, что во всех трех упомянутых розыгрышах именно столичная команда выигрывала чемпионат.
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