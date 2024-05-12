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Агент ван де Бека назвал клуб, в котором футболист точно не окажется летом

Англия

Гидо Альберс рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры

Агент ван де Бека назвал клуб, в котором футболист точно не окажется летом

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Талантливый полузащитник присоединился к "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2020 года. С тех пор нидерландский игрок появлялся на поле в 63 поединках во всех турнирах. В январе он отправился во вторую аренду во время выступлений на "Олд Траффорд".

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В апреле Донни исполнилось 27 лет, поэтому важно найти более стабильное место для игры. Его агент Гидо Альберс сообщил, что ван де Бек точно не вернется в "Аякс" в ближайшие месяцы.

Также он добавил, что в приоритете варианты с итальянскими, испанскими или французскими клубами.

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Источник:
Fabrizio Romano Х
Опубликовал: Александр Симченко
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