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Агент ван де Бека назвал клуб, в котором футболист точно не окажется летом
Гидо Альберс рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры
Талантливый полузащитник присоединился к "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2020 года. С тех пор нидерландский игрок появлялся на поле в 63 поединках во всех турнирах. В январе он отправился во вторую аренду во время выступлений на "Олд Траффорд".
В апреле Донни исполнилось 27 лет, поэтому важно найти более стабильное место для игры. Его агент Гидо Альберс сообщил, что ван де Бек точно не вернется в "Аякс" в ближайшие месяцы.
Также он добавил, что в приоритете варианты с итальянскими, испанскими или французскими клубами.
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