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Крыша на Олд Траффорд протекает. В соцсети Х это сравнивают с действиями команды в защите
Театр мечты требует ремонта
Фото: Твіттер Манчестер Юнайтед
Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" закончился ливнем. Болельщики, не торопившиеся покидать свои места, получили настоящий холодный душ на трибунах.
Последняя реновация стадиона была в 2006 году. Впрочем, обновления на стыке веков в основном касались расширения арены и увеличения вместимости. А вот по решению других проблем временные рамки неизвестны.
"Олд Траффорд" был открыт в феврале 1910 года. До этого МЮ почти два десятилетия выступал на "Бенк Стрит", который не смогли увеличить, поэтому решили снести.
These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford ???? pic.twitter.com/CpwvEYLglk— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024
When the ground starts acting like our defence. #Leaky #GlazersIn pic.twitter.com/OZIBRXUe2D— Cameron Foster (@CameronFozzi) May 12, 2024
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