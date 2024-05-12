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Крыша на Олд Траффорд протекает. В соцсети Х это сравнивают с действиями команды в защите

Англия

Театр мечты требует ремонта

Крыша на Олд Траффорд протекает. В соцсети Х это сравнивают с действиями команды в защите

Фото: Твіттер Манчестер Юнайтед

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Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" закончился ливнем. Болельщики, не торопившиеся покидать свои места, получили настоящий холодный душ на трибунах.

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Последняя реновация стадиона была в 2006 году. Впрочем, обновления на стыке веков в основном касались расширения арены и увеличения вместимости. А вот по решению других проблем временные рамки неизвестны.

"Олд Траффорд" был открыт в феврале 1910 года. До этого МЮ почти два десятилетия выступал на "Бенк Стрит", который не смогли увеличить, поэтому решили снести.

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Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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