Крыша на Олд Траффорд протекает. В соцсети Х это сравнивают с действиями команды в защите

Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" закончился ливнем. Болельщики, не торопившиеся покидать свои места, получили настоящий холодный душ на трибунах.

Последняя реновация стадиона была в 2006 году. Впрочем, обновления на стыке веков в основном касались расширения арены и увеличения вместимости. А вот по решению других проблем временные рамки неизвестны.

"Олд Траффорд" был открыт в феврале 1910 года. До этого МЮ почти два десятилетия выступал на "Бенк Стрит", который не смогли увеличить, поэтому решили снести.

These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford ???? pic.twitter.com/CpwvEYLglk