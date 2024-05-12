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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
Канониры надеются на чемпионство до последнего
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" минимально переигрывает "Манчестер Юнайтед" в 37-м туре АПЛ. "Канониры" забили в первом тайме усилиями Троссарда, и преимущество в счете не отдали. Во второй половине встречи команда Артеты решила не мчаться к воротам Онана. "Красные дьяволы" пытались воспользоваться положением, но острых моментов создавать не удавалось.
"Канониры" вышли на 1-е место АПЛ с 86-ю очками. У второго "Манчестер Сити", правда, игра в запасе и 85 баллов. Что касается команды Тен Хага, то она - 8-я. До еврокубковой зоны - 3 очка.
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 0:1
Гол: Троссар (20)
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