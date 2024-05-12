АПЛ. Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Лондонский "Арсенал" минимально переигрывает "Манчестер Юнайтед" в 37-м туре АПЛ. "Канониры" забили в первом тайме усилиями Троссарда, и преимущество в счете не отдали. Во второй половине встречи команда Артеты решила не мчаться к воротам Онана. "Красные дьяволы" пытались воспользоваться положением, но острых моментов создавать не удавалось.

"Канониры" вышли на 1-е место АПЛ с 86-ю очками. У второго "Манчестер Сити", правда, игра в запасе и 85 баллов. Что касается команды Тен Хага, то она - 8-я. До еврокубковой зоны - 3 очка.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 0:1

Гол: Троссар (20)