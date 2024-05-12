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Серия А. Ювентус - Салернитана 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Туринцы снова буксуют

Серия А. Ювентус - Салернитана 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ювентус" дома теряет очки с последней в чемпионате "Салернитаной". В первом тайме гости даже немного превосходили соперника. К тому же, им удалось забить. Во второй половине матча туринцы взялись исправлять положение, однако пробить оборону соперника им было непросто. В конце концов, гол Рабио в компенсированное время принес команде хотя бы одно очко.

Коллектив Аллегри опускается на 4-е место, и теперь рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Салернитана" - уже давно безнадежно последняя в таблице.

Серия А. 36-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Салернитана" 1:1

Голы: Рабио 90+1 - Пьероцци 27

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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