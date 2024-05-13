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Хаверц после победы над МЮ: Я собираюсь стать величайшим фанатом Тоттенхэма в истории

Англия

Судьба титула зависит от Манчестера Сити

Хаверц после победы над МЮ: Я собираюсь стать величайшим фанатом Тоттенхэма в истории

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Арсенал" вчера на выезде минимально переиграл "МЮ" благодаря голу Леандро Троссара, которому ассистировал Кай Гаверц. После этой победы "канониры" вновь возглавили турнирную таблицу, опережая на пункт "Манчестер Сити". Впрочем, подопечные Пепа Гвардиолы имеют еще игру в запасе и посреди недели сыграют на выезде против "Тоттенхэма", поэтому сейчас судьба титула зависит именно от результата горожан в этой игре. Кай Хаверц после победы над "красными дьяволами" заявил, что команда должна была добывать здесь очки, чтобы до последнего претендовать на чемпионство Премьер-лиги.

"Это было очень важно. Играть здесь всегда трудно. Мы очень хорошо подготовились к игре. Мы не сыграли свою лучшую игру, но мы знали, что нам нужны эти три очка. Теперь они у нас есть, и мы можем быть очень довольны этим. Я собираюсь стать самым большим фанатом "Тоттенхэма" в истории (в матче против "Манчестер Сити"), мы все собираемся! Так что будем надеяться на лучшее", - цитирует Кая Хаверца Mirror.

Добавим, что в последнем туре АПЛ, "Арсенал" будет принимать на своем поле "Эвертон", тогда как "Манчестер Сити" будет играть у себя дома против "Вест Хэма".

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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