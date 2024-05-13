Руни о последних результатах МЮ: Я считаю, что некоторые игроки просто пытаются доиграть до конца сезона

"Красные дьяволы" проводят ужасную концовку сезона в АПЛ: в последних семи матчах они праздновали победу лишь дважды. Кроме того, подопечные Эрика Тен Хага более двух месяцев пропускают голы от соперников, что тоже не может радовать болельщиков команды. Бывший нападающий клуба Уэйн Руни заявил, что некоторые игроки "Манчестера Юнайтед" не выкладываются на полную на поле.

"Когда вы проигрываете матчи так, как проигрывают они, возникают большие вопросы. Я думаю, что игроки должны посмотреть на себя, когда менеджер говорит об отношении и о том, что игроки не заслуживают играть за "Манчестер Юнайтед", это огромное оскорбление. Если бы я увидел, что мой менеджер так говорит, я бы ни за что не позволил этому продолжаться до конца сезона. Я считаю, что некоторые игроки просто пытаются доиграть до конца сезона, это мое мнение. Поэтому я ему сочувствую, но это его работа - убедиться, что игроки правильно настроены. Они играют, а в этой команде есть несколько хороших игроков, намного хуже, чем надо. Я лично надеюсь, что они дадут ему [Тен Хагу] время, есть много проблем с набором игроков, это не было хорошо в течение нескольких лет. Я надеюсь, что он получит время, чтобы сделать все правильно. Но мы видели это в 2016 году, когда Луи ван Гал потерял работу [после победы в Кубке Англии], поэтому никогда не знаешь", - заявил Уэйн Руни Sky Sports.

Добавим, что "МЮ" потерял любые шансы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Команда Тен Хага также имеет возможность выиграть Кубок Англии: в конце мая в финале "красные дьяволы" сыграют против "Манчестера Сити".