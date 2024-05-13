Эрик Тен Хаг: Если бы все игроки были в строю, мы бы набрали больше очков и имели бы больше стабильности в защите

Вчера "Манчестер Юнайтед" в очередной раз уступил в АПЛ: на этот раз "Арсенал" забил один единственный мяч в ворота Андре Онана. "Красные дьяволы" в который раз играли с новой линией защитников Ван-Биссака - Каземиро - Эванс - Далот. Кроме того, отсутствовал из-за проблем со здоровьем и Бруно Фернандеш. Тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг заявил, что плохие выступления команды в этом сезоне связаны именно из-за большого количества травм его игроков.

"У нас есть эти проблемы, и эти проблемы повлияли на результаты. Но я не знаю, где бы мы были, если бы у нас были игроки на борту. Если бы все игроки были в строю, мы бы набрали больше очков и имели бы больше стабильности в защите. Любой менеджер может достичь большего, но я здесь уже два года и только один раз имел полную группу игроков. Вы не можете развивать команду в определенных ключевых сферах с таким количеством травм. Мы все еще в финале кубка. Это хорошо. Но если вы хотите, чтобы команда прогрессировала, вам нужны здоровые игроки, и вы видите нашего соперника сегодня, у них был только один игрок, который не на 100 процентов соответствует требованиям матча, а у нас их было очень много. Я не люблю реакции, но вы всегда должны быть там, вы всегда должны быть на высоте, когда вы - "Манчестер Юнайтед". Но если такое случается, нужна реакция, и игроки отреагировали", - цитирует менеджера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага Mirror.

Добавим, что следующую игру манкунианцы сыграют 15 мая на своем поле против "Ньюкасла".