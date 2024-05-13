  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Морган: Все слова Роналду о проблемах Манчестер Юнайтед оказались правдой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Морган: Все слова Роналду о проблемах Манчестер Юнайтед оказались правдой

Англия

Колкое замечание от журналиста

Морган: Все слова Роналду о проблемах Манчестер Юнайтед оказались правдой

Фото: TALK TV

Новина українською

Британский журналист Пирс Морган вспомнил о высказываниях звездного нападающего Криштиану Роналду.

"Все слова Роналду, сказанные мне о проблемах "Манчестер Юнайтед", оказались правдой", - написал Морган в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, в конце 2022 года Роналду в качестве игрока "МЮ" дал интервью Моргану, в котором указал на недостатки в работе системы клуба. Вскоре манкунианцы расторгли контракт с Криштиану.

В последнем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Арсенала" со счётом 0:1.

По теме
yellow-arrow
Саутгейт отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Несколько клубов Европы проявляют интерес к правому защитнику из нидерландского АЗ
yellow-arrow
Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости