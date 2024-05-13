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Морган: Все слова Роналду о проблемах Манчестер Юнайтед оказались правдой
Колкое замечание от журналиста
Фото: TALK TV
Британский журналист Пирс Морган вспомнил о высказываниях звездного нападающего Криштиану Роналду.
"Все слова Роналду, сказанные мне о проблемах "Манчестер Юнайтед", оказались правдой", - написал Морган в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).
Напомним, в конце 2022 года Роналду в качестве игрока "МЮ" дал интервью Моргану, в котором указал на недостатки в работе системы клуба. Вскоре манкунианцы расторгли контракт с Криштиану.
В последнем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Арсенала" со счётом 0:1.
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