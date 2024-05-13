Саутгейт отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил о своей сосредоточенности на нынешней работе.

"Я не особо азартный человек. Букмекеры могут делать свои ставки, но со мной никто не выходил на контакт.

Мне нужно сосредоточиться на одном – провести как можно более успешный турнир с Англией. Все остальное для меня совершенно не имеет значения", - сказал Саутгейт в интервью ITV.