Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед
Пока другие приоритеты
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил о своей сосредоточенности на нынешней работе.
"Я не особо азартный человек. Букмекеры могут делать свои ставки, но со мной никто не выходил на контакт.
Мне нужно сосредоточиться на одном – провести как можно более успешный турнир с Англией. Все остальное для меня совершенно не имеет значения", - сказал Саутгейт в интервью ITV.
Ранее
Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Популярное сейчас
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- В ISW объяснили, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны
- Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО