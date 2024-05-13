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Саутгейт отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед

Англия

Пока другие приоритеты

Саутгейт отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил о своей сосредоточенности на нынешней работе.

"Я не особо азартный человек. Букмекеры могут делать свои ставки, но со мной никто не выходил на контакт.

Мне нужно сосредоточиться на одном – провести как можно более успешный турнир с Англией. Все остальное для меня совершенно не имеет значения", - сказал Саутгейт в интервью ITV.

Ранее сообщалось о том, что "МЮ" определил Саутгейта приоритетным кандидатом на должность нового тренера команды вместо Эрика тен Хага.

Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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Источник:
ITV
Опубликовал: Александр Бураков
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