19 поражений МЮ во всех турнирах этого сезона является наибольшим показателем с 1977-78 годов

Вчера после очередного поражения "МЮ" в чемпионате, где его переиграл "Арсенал" со счетом 0:1, вновь обновил свой антирекорд по количеству неудач в АПЛ до 14 поединков. Впрочем, это не единственное "достижение" манкунианцев, которые они установили в этом матче.

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" проиграл 19 игр во всех турнирах, что является наибольшим показателем с 1977-78 годов (также 19). Кроме того, девять поражений на "Олд Траффорд" в нынешней кампании является наибольшим количеством поражений дома за сезон, вместе с 1920-21, 1930-31, 1933-34, 1962-63 и 1973-74 годами. Стоит добавить, что впервые с октября 2021 года "красные дьяволы" пропустили в 10 матчах подряд во всех турнирах, а 82 мяча, которые забили им соперники в этом сезоне, является наибольшим количеством с 1970-71 гг. (также 82).

Добавим, что "МЮ" может и превзойти такие "достижения", поскольку команде Эрика Тен Гага осталось сыграть два поединка в АПЛ и финал Кубка Англии с "Манчестером Сити".