Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером

Пресс-служба "Борнмута" объявила о продлении контракта с наставником команды Андони Ираолой.

Согласно новому трудовому соглашению, 41-летний специалист пролонгировал соглашение с "вишенками" до конца сезона 2025/26.

Напомним, Ираола возглавил "Борнмут" прошлым летом. На данный момент подопечные испанца находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют в активе 48 очков, что является клубным рекордом по числу набранных баллов за сезон.

