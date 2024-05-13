Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером

Пресс-служба "Борнмута" объявила о продлении контракта с наставником команды Андони Ираолой.

Согласно новому трудовому соглашению, 41-летний специалист пролонгировал соглашение с "вишенками" до конца сезона 2025/26.

"Я очень рад подписать контракт. Для меня это вопрос возобновления доверия с обеих сторон. Мы хорошо провели первый сезон в Премьер-лиге, и я рад продолжению сотрудничества", - цитирует Ираолу официальный сайт клуба.

Напомним, Ираола возглавил "Борнмут" прошлым летом. На данный момент подопечные испанца находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют в активе 48 очков, что является клубным рекордом по числу набранных баллов за сезон.