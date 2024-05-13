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Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером
Вопреки всем слухам
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Борнмута" объявила о продлении контракта с наставником команды Андони Ираолой.
Согласно новому трудовому соглашению, 41-летний специалист пролонгировал соглашение с "вишенками" до конца сезона 2025/26.
"Я очень рад подписать контракт. Для меня это вопрос возобновления доверия с обеих сторон. Мы хорошо провели первый сезон в Премьер-лиге, и я рад продолжению сотрудничества", - цитирует Ираолу официальный сайт клуба.
Напомним, Ираола возглавил "Борнмут" прошлым летом. На данный момент подопечные испанца находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют в активе 48 очков, что является клубным рекордом по числу набранных баллов за сезон.
The news you all wanted to see ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 13, 2024
Andoni Iraola signs a contract extension with #afcb ✍️???? pic.twitter.com/6LeuDN2vlh
Levels ???? pic.twitter.com/XeVj9l0t9f— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 13, 2024
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