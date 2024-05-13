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Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером

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Вопреки всем слухам

Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Борнмута" объявила о продлении контракта с наставником команды Андони Ираолой.

Согласно новому трудовому соглашению, 41-летний специалист пролонгировал соглашение с "вишенками" до конца сезона 2025/26.

"Я очень рад подписать контракт. Для меня это вопрос возобновления доверия с обеих сторон. Мы хорошо провели первый сезон в Премьер-лиге, и я рад продолжению сотрудничества", - цитирует Ираолу официальный сайт клуба.

Напомним, Ираола возглавил "Борнмут" прошлым летом. На данный момент подопечные испанца находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют в активе 48 очков, что является клубным рекордом по числу набранных баллов за сезон.

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Опубликовал: Александр Бураков
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