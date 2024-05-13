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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Болельщики "Арсенала" еще никогда так не любили "Тоттенхэм"
Getty Images / Global Images Ukraine
Многие фанаты лондонского "Арсенала", который продолжает борьбу с "Манчестер Сити" за титул Английской Премьер-лиги, видят этот матч как последнюю возможность в этом сезоне, когда «горожане» реально могут потерять баллы.
Даже некоторые фанаты "шпор" не против поражения в этой игре, лишь бы их соседи не становились чемпионами. Что же в итоге мы увидим? Смогут ли лондонцы остановить Гвардиолу и сделать подарок своим принципиальным соперникам?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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