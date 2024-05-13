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Впервые с сентября 1998 года Арсенал выиграл три матча подряд Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашняя победа "Арсенала" на "Олд Траффорд" стала 27-й в этом сезоне АПЛ. Больше игр в высшем дивизионе "канониры" выигрывали только в 1970-71 (29) и 1930-31 (28) годах. Впрочем, лондонцы смогли достичь еще одного интересного результата против "Манчестера Юнайтед".
Впервые с сентября 1998 года "Арсенал" выиграл три матча подряд Премьер-лиги против "красных дьяволов". Учитывая то, что в этом сезоне они дважды были сильнее "МЮ", то такой результат "канониры" делают в четвертый раз в этих соревнованиях. Ранее лондонцам удавалось два раза побеждать в АПЛ в 1997-98, 2001-02 и 2006-07 годах.
Добавим, что подопечные Микеля Артеты еще имеют теоретические шансы стать чемпионами Премьер-лиги при условии осечки "Манчестер Сити" с "Тоттенхэмом" и/или "Вест Хэмом", и при этом "Арсенал" выиграет дома с "Эвертоном".
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