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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола и его предпоследний экзамен в этом сезоне АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Для того, чтобы выиграть титул Премьер-лиги, команде Пепа Гвардиолы просто нужно выиграть две последние игры. Кажется, что именно матч против "Тоттенхэма" будет самым тяжелым и опасность того, что там будут потеряны баллы, достаточно велика.
Смогут ли "горожане" забрать все три балла и вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 мая.
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Английская Премьер-лига. 34 тур.
14 мая. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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