Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Для того, чтобы выиграть титул Премьер-лиги, команде Пепа Гвардиолы просто нужно выиграть две последние игры. Кажется, что именно матч против "Тоттенхэма" будет самым тяжелым и опасность того, что там будут потеряны баллы, достаточно велика.

Смогут ли "горожане" забрать все три балла и вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 мая.

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Английская Премьер-лига. 34 тур.

14 мая. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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