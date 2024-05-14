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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола и его предпоследний экзамен в этом сезоне АПЛ

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Для того, чтобы выиграть титул Премьер-лиги, команде Пепа Гвардиолы просто нужно выиграть две последние игры. Кажется, что именно матч против "Тоттенхэма" будет самым тяжелым и опасность того, что там будут потеряны баллы, достаточно велика.

Смогут ли "горожане" забрать все три балла и вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 мая.

Английская Премьер-лига. 34 тур.

14 мая. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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