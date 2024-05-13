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Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Севильи

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На "молотобойцев" ожидают большие кадровые изменения. Учитывая то, что Дэвид Мойес покинет клуб этим летом, новым менеджером может стать Хулен Лопетеги, который был год безработным после того, как перед началом этого сезона он покинул "Вулверхэмптон". Кроме того, учитывая достаточно возрастной состав игроков во всех линиях, руководство клуба будет искать возможность качественно заменить своих ветеранов.

"Молотобойцы" хотят снова попробовать подписать Юссефа Эн-Несири из "Севильи". Лондонцы пытались приобрести форварда в предыдущие трансферные окна, но руководство испанцев отказывалось от продажи ценного игрока. Впрочем, сейчас у "Вест Хэма" есть больше шансов его подписать, поскольку контракт 26-летнего футболиста с "Севильей" заканчивается в июне 2025 года.

Добавим, что Юссеф Эн-Несири в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 19 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

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Севилья Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Юссеф Эн-Несири
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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