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Постекоглу: Играть с Манчестер Сити в конце сезона - это адский вызов

Англия

Анге Постекоглу ответил на вопросы журналистов

Постекоглу: Играть с Манчестер Сити в конце сезона - это адский вызов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о предстоящем матче против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги.

"Побеждать всегда будет тяжело, но в этом и есть самое интересное. Каждый раз, когда вы собираетесь играть с "Ман Сити", особенно в конце сезона, когда они, кажется, всегда в лучшей форме, это адский вызов".

Матч между "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 14 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Анге Постекоглу
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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