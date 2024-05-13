Постекоглу: Играть с Манчестер Сити в конце сезона - это адский вызов

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о предстоящем матче против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги.

"Побеждать всегда будет тяжело, но в этом и есть самое интересное. Каждый раз, когда вы собираетесь играть с "Ман Сити", особенно в конце сезона, когда они, кажется, всегда в лучшей форме, это адский вызов".