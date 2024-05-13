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Постекоглу: Играть с Манчестер Сити в конце сезона - это адский вызов
Анге Постекоглу ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о предстоящем матче против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги.
"Побеждать всегда будет тяжело, но в этом и есть самое интересное. Каждый раз, когда вы собираетесь играть с "Ман Сити", особенно в конце сезона, когда они, кажется, всегда в лучшей форме, это адский вызов".
Матч между "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 14 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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