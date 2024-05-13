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Кристал Пэлас установил ценник на одного из ключевых игроков: он составляет более 70 млн фунтов стерлингов
Это немалые деньги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" в очередной раз проводит хороший сезон, находясь далеко от зоны вылета. Кроме того, интерес к некоторым игрокам "орлов" не утихает и руководство клуба понимает, что рано или поздно он может попрощаться с важными для себя активами.
В частности "Кристал Пэлас" будет стремиться получить более 70 млн фунтов стерлингов, чтобы рассмотреть возможность продажи Эберечи Эзе этим летом. Полузащитник может захотеть играть в другом клубе, который будет играть в еврокубках в следующем сезоне после того, как он провел еще одну замечательную кампанию. Эзе в ноябре прошлого года подписал новый контракт с "орлами", который будет действовать до 2027 года. За игроком следят "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" и они могут сделать шаг к подписанию 25-летнего полузащитника уже этим летом.
Добавим, что Эберечи Эзе в этом сезоне провел 30 матчей, где отметился 9 голами и 5 передачами.
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