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Вингер Ньюкасла привлек внимание Ливерпуля

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Энтони Гордон летом может сменить клуб

Вингер Ньюкасла привлек внимание Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон забил 11 голов и отдал столько же результативных передач за "Сорок" в нынешнем сезоне, это привлекло внимание некоторых клубов.

Как сообщает Daily Star, футболистом заинтересовался ФК "Ливерпуль". Отметим, что вингер был воспитанником академии "красных" в возрасте до 11 лет.

Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера Энтони в 50 миллионов евро.

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Ливерпуль Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
Daily Star
Опубликовал: Екатерина Власова
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