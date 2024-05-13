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Вингер Ньюкасла привлек внимание Ливерпуля
Энтони Гордон летом может сменить клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон забил 11 голов и отдал столько же результативных передач за "Сорок" в нынешнем сезоне, это привлекло внимание некоторых клубов.
Как сообщает Daily Star, футболистом заинтересовался ФК "Ливерпуль". Отметим, что вингер был воспитанником академии "красных" в возрасте до 11 лет.
Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера Энтони в 50 миллионов евро.
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Источник:Daily Star
Опубликовал: Екатерина Власова
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