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Гвардиола - о матче против Тоттенхэма: Они делают все слаженно и быстро

Англия

Наставник поделился своими мыслями

Гвардиола - о матче против Тоттенхэма: Они делают все слаженно и быстро

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", высказался об игроках и тренере "Тоттенхэма".

"Я очень уважаю Анге Постекоглу и его команду. Они делают все слаженно и быстро переходят от одной передачи к другой. Мы должны быть готовыми к этой игре".

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"Нужно контролировать очень много вещей", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 14 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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