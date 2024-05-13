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Гвардиола - о матче против Тоттенхэма: Они делают все слаженно и быстро
Наставник поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", высказался об игроках и тренере "Тоттенхэма".
"Я очень уважаю Анге Постекоглу и его команду. Они делают все слаженно и быстро переходят от одной передачи к другой. Мы должны быть готовыми к этой игре".
"Нужно контролировать очень много вещей", - добавил специалист.
Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 14 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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