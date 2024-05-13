Гвардиола - о матче против Тоттенхэма: Они делают все слаженно и быстро

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", высказался об игроках и тренере "Тоттенхэма".

"Я очень уважаю Анге Постекоглу и его команду. Они делают все слаженно и быстро переходят от одной передачи к другой. Мы должны быть готовыми к этой игре".