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Хавбек Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы

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Хавбек Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума выбыл до конца этого сезона из-за травмы.

"К сожалению, Ив получил травму колена в матче против "Бернли" (2:1). Он пропустит последние две оставшиеся игры", - сказал главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.

Напомним, что ближайший матч "Шпор" состоится 14 мая. Они сыграют против "Манчестер Сити".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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