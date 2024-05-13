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Хавбек Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы
Плохие новости для игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума выбыл до конца этого сезона из-за травмы.
"К сожалению, Ив получил травму колена в матче против "Бернли" (2:1). Он пропустит последние две оставшиеся игры", - сказал главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.
Напомним, что ближайший матч "Шпор" состоится 14 мая. Они сыграют против "Манчестер Сити".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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