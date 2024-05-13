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Фернандес - о Почеттино: Он принес в команду порядок и индивидуальный подход.
Полузащитник высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Маурисио Почеттино.
"Когда я пришел в "Челси", здесь был беспорядок, много игроков...Читайте такжеФиналы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
Но Маурисио принес в команду порядок и индивидуальный подход. Рабочая этика стала совсем другой. Он все изменил, и это позитивно. Команда теперь трудолюбивая, и мы все знаем, чего хотим достичь".
Фернандесс недавно перенес операцию по удалению паховой грыжи. Игрок в нынешнем сезоне больше не появится на поле.
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