  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фернандес - о Почеттино: Он принес в команду порядок и индивидуальный подход.
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандес - о Почеттино: Он принес в команду порядок и индивидуальный подход.

Англия

Полузащитник высказал свое мнение

Фернандес - о Почеттино: Он принес в команду порядок и индивидуальный подход.

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

"Когда я пришел в "Челси", здесь был беспорядок, много игроков...

Читайте такжеФиналы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая

Но Маурисио принес в команду порядок и индивидуальный подход. Рабочая этика стала совсем другой. Он все изменил, и это позитивно. Команда теперь трудолюбивая, и мы все знаем, чего хотим достичь".

Фернандесс недавно перенес операцию по удалению паховой грыжи. Игрок в нынешнем сезоне больше не появится на поле.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 3:3. Не грозите Джону Дурану, попивая сок у себя на Энфилде
yellow-arrow
Шахтер и Динамо показали, что вновь способны делать друг друга лучше. Обзор топ-матчей уин-энда
yellow-arrow
Эмери близок к ЛЧ. Астон Вилла - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча АПЛ
Маурисио Почеттино Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости