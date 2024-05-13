Фернандес - о Почеттино: Он принес в команду порядок и индивидуальный подход.

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

"Когда я пришел в "Челси", здесь был беспорядок, много игроков...

Но Маурисио принес в команду порядок и индивидуальный подход. Рабочая этика стала совсем другой. Он все изменил, и это позитивно. Команда теперь трудолюбивая, и мы все знаем, чего хотим достичь".