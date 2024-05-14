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Безумная перестрелка в матче Астон Вилла - Ливерпуль 3:3. Обзор матча и видео голов
Молодой форвард спасает бирмингемскую команду
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
В рамках 37-го тура АПЛ, был сыгран поединок между "Астон Виллой" и "Ливерпулем". Матч закончился боевой ничьей 3:3.
Молодой форвард "Астон Виллы" Джон Дуран забил два гола в конце матча и вырвал ничью для своей команды.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" - "Ливерпуль".
Бирмингем. "Вилла Парк.
"Астон Вилла" - "Ливерпуль" 3:3
Голы: Мартинес (2' АГ), Тилеманс (12'), Гакпо (23'), Кванса (48'), Дуран (85' 88')
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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