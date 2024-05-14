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Эмери: Мы сыграли на уровне с Ливерпулем. Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали
Комментарий главного тренера Астон Виллы
Getty Images / Global Images Ukraine
После матча 37-го тура АПЛ "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 3:3, главный тренер бирмингемцев вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:
"У нас остался один матч на "Кристал Пэлас" в воскресенье, и мы очень мотивированы попасть туда, потому что сегодня у нас была возможность добыть три очка, но мы этого не сделали", - рассуждает он.
"Мы сыграли на уровне с "Ливерпулем". Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали".
"Мы соревновались очень хорошо, даже несмотря на то, что играли более хаотично, чем обычно, когда нам нужно было использовать наши эмоции с нашими болельщиками и пытаться надавить на них всеми силами".
"Мы забили два гола и сыграли вничью. Даже в конце у нас был шанс с Муссой Диаби и возможность добыть три очка".
"Я очень горжусь нашими болельщиками и тем, как мы здесь, как все чувствуют себя и как мы передаем нашу энергию и страсть нашим болельщикам".
Напомним, что "Астон Вилла" в нынешнем сезоне занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. И им нужно одержать лишь одну победу чтобы остаться на 4-м месте.
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