  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эмери: Мы сыграли на уровне с Ливерпулем. Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмери: Мы сыграли на уровне с Ливерпулем. Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали

Англия
Обновлено

Комментарий главного тренера Астон Виллы

Эмери: Мы сыграли на уровне с Ливерпулем. Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После матча 37-го тура АПЛ "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 3:3, главный тренер бирмингемцев вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:

"У нас остался один матч на "Кристал Пэлас" в воскресенье, и мы очень мотивированы попасть туда, потому что сегодня у нас была возможность добыть три очка, но мы этого не сделали", - рассуждает он.

"Мы сыграли на уровне с "Ливерпулем". Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали".

"Мы соревновались очень хорошо, даже несмотря на то, что играли более хаотично, чем обычно, когда нам нужно было использовать наши эмоции с нашими болельщиками и пытаться надавить на них всеми силами".

"Мы забили два гола и сыграли вничью. Даже в конце у нас был шанс с Муссой Диаби и возможность добыть три очка".

"Я очень горжусь нашими болельщиками и тем, как мы здесь, как все чувствуют себя и как мы передаем нашу энергию и страсть нашим болельщикам".

Напомним, что "Астон Вилла" в нынешнем сезоне занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. И им нужно одержать лишь одну победу чтобы остаться на 4-м месте.

По теме
yellow-arrow
Кванса: Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно
yellow-arrow
Клопп: Что касается положительных моментов сезона, это развитие Харви Эллиотта, а также других молодых игроков
yellow-arrow
Клопп: Я не чувствую разочарования. Возможно, стоило бы, но я просто не чувствую
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости