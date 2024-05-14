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Клопп: Что касается положительных моментов сезона, это развитие Харви Эллиотта, а также других молодых игроков
Комментарий главного тренера Ливерпуля о молодых талантах команды
Getty Images / Global Images Ukraine
После матча 37-го тура АПЛ "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 3:3, главный тренер "мерсисайдцев" вышел на пресс-конференцию и дал комментарий об игре команды:
"Мне разрешено видеть только хорошие стороны. Если ты продолжаешь, ты должен думать о том, что пошло не так, потому что тогда тебе придется вносить изменения, коррективы, что угодно, но это, очевидно, не про меня. Что касается хороших вещей, да, я уже говорил об этом раньше. Интересно, что Харви справился с вопросом, Харви уже третий сезон, если не четвертый. Он уже давно здесь, он уже был лучшим игроком и получил серьезную травму и все такое. Но, да, хорошая игра сегодня. Джарелл Куанса, да, Конор Брэдли, да, Джеймс Макконнелл, Бобби Кларк, Кайде Гордон, он был долго, долго травмирован, но сейчас вернулся, очень хорошо, Стефан Байчетик. Итак, основа есть, и все остальные большие пушки действительно есть; основа есть. Новые влияния всегда помогают, вот как это бывает. Мы сделали все, что могли, и если бы мы могли сделать лучше, то, пожалуй, сделали бы, скажем так. Сейчас мы там, где мы есть, и это все".
Напомним, что Харви Эллиот в нынешнем сезоне провел 33 матча, забил три гола и отдал пять ассистов. Кванса провел 16 матчей и забил один гол. А Брэдли провел 10 матчей, забил один гол и отдал 3 ассиста.
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