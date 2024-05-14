Кванса: Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно

После матча 37-го тура АПЛ "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 3:3, автор одного из голов "мерсисайдцев" вышел на пресс-конференцию и дал комментарий об игре команды:

"Я думаю, что мы полностью контролировали игру на протяжении большей части матча, и как только они забили гол, они вошли во вкус. В конце концов, это то, что было сегодня".

"Я, пожалуй, не могу сегодня много об этом думать, потому что я просто расстроен тем, что мы пропустили три мяча, и это, безусловно, то, над чем нам нужно работать".

"Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно", - сказал 21-летний игрок. "Я не могу выразить словами благодарности судье за доверие ко мне в этих играх.

"Я играл против одних из лучших игроков мира и играл вместе с одними из лучших игроков мира. Надеюсь, так будет и в дальнейшем, и я просто продолжаю двигаться вперед и становиться все лучше и лучше".

"Это, наверное, будет эмоциональный день из-за того, что он сделал для клуба и что он сделал для болельщиков, особенно для игроков, особенно для меня и некоторых молодых ребят с теми возможностями, которые он нам дал. Я думаю, что это будет хороший день, надеюсь".

Напомним, что Джарелл Кванса в прошлом сезоне играл за "Бриситол Роверс" на правах аренды, где провел 16 матчей. А в нынешнем сезоне регулярно играет за "Ливерупль" в АПЛ.