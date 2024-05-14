  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кванса: Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кванса: Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно

Англия
Обновлено

Комментарий молодого защитника Ливерпуля

Кванса: Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно

Новина українською

После матча 37-го тура АПЛ "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 3:3, автор одного из голов "мерсисайдцев" вышел на пресс-конференцию и дал комментарий об игре команды:

"Я думаю, что мы полностью контролировали игру на протяжении большей части матча, и как только они забили гол, они вошли во вкус. В конце концов, это то, что было сегодня".

"Я, пожалуй, не могу сегодня много об этом думать, потому что я просто расстроен тем, что мы пропустили три мяча, и это, безусловно, то, над чем нам нужно работать".

"Я многому научился, это было очень ценным для моей карьеры, если честно", - сказал 21-летний игрок. "Я не могу выразить словами благодарности судье за доверие ко мне в этих играх.

"Я играл против одних из лучших игроков мира и играл вместе с одними из лучших игроков мира. Надеюсь, так будет и в дальнейшем, и я просто продолжаю двигаться вперед и становиться все лучше и лучше".

"Это, наверное, будет эмоциональный день из-за того, что он сделал для клуба и что он сделал для болельщиков, особенно для игроков, особенно для меня и некоторых молодых ребят с теми возможностями, которые он нам дал. Я думаю, что это будет хороший день, надеюсь".

Напомним, что Джарелл Кванса в прошлом сезоне играл за "Бриситол Роверс" на правах аренды, где провел 16 матчей. А в нынешнем сезоне регулярно играет за "Ливерупль" в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Клопп: Что касается положительных моментов сезона, это развитие Харви Эллиотта, а также других молодых игроков
yellow-arrow
Клопп: Я не чувствую разочарования. Возможно, стоило бы, но я просто не чувствую
yellow-arrow
Эмери: Мы сыграли на уровне с Ливерпулем. Поздравляю их, потому что они играли очень честно и очень хорошо конкурировали
Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Официальный сайт "Ливерпуля"
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости